Gli anni ’70 rivivono in Versiliana E un giallo con finale sorprendente

L’incontro al Caffè de La Versiliana di oggi alle 18,30 è l’occasione per presentare il nuovo libro dell’autore Massimo Pieri “Do you remember? La nostra Firenze negli anni 70 e 80” scritto con Marco Ciappelli. Ospite sul palco anche Barbara Gualtieri, avvocato e opinionista televisiva, che arricchisce la discussione con esperienza e testimonianza. Modera Gaetano Gennai, presentatore, intrattenitore, che ha vissuto e assaporato quegli anni. Un pomeriggio in cui storia, cultura e leggerezza offrono la possibilità di tuffarsi in uno spicchio di recente passato per rivivere insieme atmosfere indimenticabili.

L’ex sindaco di Seravezza Ettore Neri e Patrizia Fiaschi, docente e scrittrice, saranno gli ospiti al Caffè di domani. Neri presentera“L’inchiesta di San Lorenzo“. Fiaschi presenterà “Il vento sull’erba“. Moderatore Claudio Sottili.