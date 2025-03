Gli alunni scrivono al Re Carlo. Sua Maestà li ha ringraziati: "Ammiro la vostra sensibilità"

"Vi ringrazio per la splendida lettera: sono molto toccato dalla vostra attenzione sui temi dell’ambiente". Firmato: Re Carlo d’Inghilterra. Proprio così: la missiva, in inglese, è partita da Buckingham Palace e sta arrivando a tutti i plessi dell’Istituto comprensivo 2, con comprensibile gioia e sorpresa da parte di tutti i docenti dell’istituto e dei 250 alunni che hanno partecipato ai due progetti. Si tratta di "Hello royal family", che ha dato loro l’opportunità di scrivere al Re raccontando un po’ della loro scuola e delle loro esperienze, e "Festivities", mirato alla riscoperta del valore delle tradizioni legate alle principali festività dei Paesi di lingua inglese. La risposta di Sua Maestà (nella foto gli alunni con la lettera di Re Carlo) ha fatto brillare gli occhi anche alle ideatrici dei due progetti, rispettivamente Hannah Curcio ed Elena Venturelli, entrambe docenti di inglese e matematica.

"È stata una grande gioia per tutti noi – dicono – segno che il nostro impegno e la nostra curiosità ci possono portare lontano. Il progetto ’Hello royal family’ è partito a settembre e ha dato agli alunni la possibilità raccontare le loro competenze, rafforzare il senso di comunità e migliorare il loro benessere emotivo. I bimbi sono stati infatti coinvolti in un ambiente stimolante fatto di attività pratiche e consapevolezza interculturale. Scrivere al Re ha consentito di stimolare l’innata fantasia dei bambini, in quanto lo percepiscono come un momento unico e importante. Scrivere i propri pensieri in lingua inglese è stato utile anche per la didattica". Con "Festivities" invece è stato centrato l’obiettivo della condivisione, del confronto tra due culture a volte profondamente diverse ma accomunate da tratti comuni. In questo caso sono stati realizzati manufatti, oggetti e decorazioni tra cui gadget natalizi, la sfilata di cappelli per Pasqua, i maglioni natalizi e la cerimonia del tè. "Gli alunni hanno partecipato con grande entusiasmo – concludono Curcio e Venturelli – raccontando le loro abitudini e chiedendo al Re quali siano i suoi gusti, condividendo in particolare pensieri e progetti sui temi dell’ambiente che al Re stanno molto a cuore. Parlare di queste esperienze li ha fatti sentire parte attiva della loro scuola, con senso di orgoglio. Siamo una piccola comunità ma dal cuore grande. C’è stata una forte collaborazione tra i docenti, abili nel trovare la mediazione più adatta ad ogni realtà scolastica e nel creare uno spazio in cui poterci incontrare e confrontare. Quando è arrivata la lettera l’abbiamo aperta nell’atrio, tutti insieme. Un’esperienza speciale di cui ringraziamo anche tutte le famiglie degli alunni".

d.m.