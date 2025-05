Giusto tra le Nazioni. Un olivo per Angela

È stato piantato nei giorni scorsi l’olivo dedicato a Carlo Angela, "Giusto tra le Nazioni". Il riconoscimento è stato piazzato nel Giardino dei Giusti, all’interno del Parco di Nassiriya, assieme a una targa che ricorda la figura di Angela. La scelta è ricaduta su un olivo, pianta tipica del massarosese, donata per l’occasione dal Consorzio di Bonifica.

Carlo Angela, medico, politico e antifascista, direttore sanitario della casa di cura per malattie mentali “Villa Turina Amione” in cui nascose e salvò numerosi antifascisti ed ebrei, falsificando le cartelle cliniche per giustificarne il ricovero, è stato scelto dagli studenti delle scuole attraverso il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.

"Un ringraziamento alle scuole – commenta la consigliera delegata alla memoria Silvia Barsotti –: senza un lavoro attento con le nuove generazioni non ci sarebbe memoria delle atrocità di cui l’uomo è capace e che nessuno dovrebbe vivere ancora".

La sindaca Simona Barsotti, dal canto suo, ringrazia il Consorzio di Bonifica per la collaborazione: "L’olivo ha un duplice significato – spiega la prima cittadina –: quello della vita come tutti gli alberi, ma l’olivo è simbolo anche di pace, un valore ancora più ampio e immenso da ricercare sempre ed oggi più che mai".

"Questa pianta fa parte del nostro progetto di piantare mille alberi ogni anno – spiega Andrea Celli, vicepresidente dell’ente consortile –; rinnoviamo così il nostro impegno a tutela dell’ambiente anche e soprattutto per le future generazioni che su questo tema possono e devono essere sensibilizzate".