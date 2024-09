Giù l’intonaco alla stazione dei carabinieri

L’ondata di maltempo che si è abbattuta domenica scorsa ha lasciato dietro di sé cicatrici che continuano ad affiorare. Tra i casi più eclatanti c’è l’ulteriore distacco di intonaco dall’edificio che ospita la stazione dei carabinieri di Tonfano (nella foto), in via Foscolo. L’ingresso lato monti, ma soprattutto la fiancata lato via Foscolo già da tempo non se la passano bene a causa dell’usura di un immobile che ha sulle spalle diversi decenni. Lo dimostrano i lavori di manutenzione effettuati nei mesi scorsi per sistemare i soffitti al piano terra e per sostituire le persiane alla veneziana. Ma l’aspetto esterno è rimasto quello di sempre, aggravato ora dagli effetti dei forti temporali che hanno causato come detto il distacco di altro intonaco. Tutto questo mentre lato Massa è sorta una villa nuova di zecca e lato monti un’altra è stata da poco ristrutturata.

d.m.