Gite per over 65. Iscrizioni aperte

Proseguono le iscrizioni alla “Sbruciatata in Garfagnana”, primo appuntamento del ciclo di gite dedicate agli over 65. In programma per domenica 3 dicembre, la giornata prevede la visita di due tra i borghi medievali principali presenti in Garfagnana: Castiglione, anche noto come “Castello del Leone”, paese fortificato di cui sarà possibile visitare la Rocca e l’antica Chiesa di San Michele, e Castelnuovo di Garfagnana. Al pranzo, in un ristorante locale con menù tipicamente garfagnino, seguirà un pomeriggio di musica dal vivo, balli e sbruciatata di castagne locali, tra le più rinomate per la loro bontà. La quota di partecipazione è di 67 euro a persona, con possibilità di riduzione in base all’Isee, per la quale è possibile chiedere informazioni all’Ufficio Sociale allo 0584 2802, o tramite mail: [email protected].