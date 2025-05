Una cartolina rosa dal mare: Giro d’Italia, Viareggio in festa per la partenza dalla Darsena

Viareggio, 21 maggio 2025 – Un grande giorno di festa. Diverse centinaia di persone accorse da tutta la regione per assistere alla partenza dell’undicesima tappa del Giro d’Italia. Il via è stato dato in via Coppino, davanti ai cantieri navali. Una bellissima vetrina per Viareggio e la Versilia tutta. La tappa – dalla Darsena ai viali a Mare, poi con la salita del Magno passando da Camaiore – porta i corridori in provincia di Reggio Emilia.

Giro d’Italia, la partenza della tappa dalla Darsena di Viareggio (Foto Umicini)

La frazione – lunga 185 km con 3.850 metri di dislivello – transita da Camaiore, affronta il breve dislivello di Montemagno, per poi arrivare a San Martino in Freddana (km 20), Monte San Quirico, sfiorando Lucca, quindi San Cassiano di Moriano, Pastino, Borgo a Mozzano (km 46,3) dove c’è il primo traguardo volante. Il Giro si inoltra poi in Garfagnana con il passaggio da Piano della Rocca, Barga (km 62,4), Campia, Castelnuovo Garfagnana (km 76) dove inizia la salita verso il gran premio della montagna di San Pellegrino in Alpe che segna poco dopo l’ingresso in Emilia Romagna al km 94.

Una salita molto impegnativa. Sono infatti 14 i chilometri per raggiungere gli oltre 1.600 metri con pendenza media dell’8,7 e punte del 19% con un dislivello di 1224 metri. È una tappa che si adatta a chi vuol attaccare da lontano magari già sul San Pellegrino in Alpe, oppure nel finale prima di Castelnovo ne’ Monti quando sono previsti altri due gran premi della montagna.

Per la partenza da Viareggio sono state previste una serie di iniziative volute dal Comune, dalle varie associazioni e dai commercianti. Una festa collettiva che ha coinvolto le scuole, i negozi, con musica e tanta animazione. Per l’occasione la città si è tinta di rosa, una stupenda immagine e una vetrina che contribuisce non poco alla valorizzazione del territorio, del turismo, della stagione balneare alle porte.