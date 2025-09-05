Giro della Toscana "rosa". Liv Alula Jayco alla grande

Non solo nel ciclismo maschile professionistico a livello mondiale ma anche nel settore femminile sfida tra la Liv Alula Jayco Ctw e la Uae Development. Il lungomare e la pineta di Viareggio zone interessate dalla cronosquadre inaugurale del 29° Giro della Toscana femminile-Memorial Michela Fanini hanno infatti salutato in un pomeriggio di sole la formazione inglese della Liv Alula Jayco formata da un sestetto che comprendeva anche la brillante italiana Matilde Vitillo, che si è aggiudicata la frazione di apertura della gara internazionale a tappe che si concluderà domenica pomeriggio a Montecatini Terme con l’ultima tappa che prenderà il via dalle mura di Lucca. La maglia di leader sulle spalle di Erin Boothman che ha tagliato per prima la linea di arrivo. È stata una prova contro il tempo incerta e combattuta con le prime cinque formazioni racchiuse alla fine della prova in 12 secondi. Il Giro della Toscana costituisce sempre uno spettacolo gradevole grazie al dinamismo dell’effervescente direttore della manifestazione Brunello Fanini, come ha sottolineato anche l’assessore allo sport del Comune di Viareggio Rodolfo Salemi. L’amministrazione comunale ha voluto ospitare la manifestazione delle donne élite 14 anni dopo l’ultima edizione nel 2011, chiudendo con questa internazionale femminile la stagione dei grandi eventi ciclistici che hanno compreso anche la partenza di tappa del Giro d’Italia, il Meeting Nazionale di società giovanissimi, la Gran Fondo, la Firenze-Viareggio. Ventisette le squadre presenti per 155 atlete con partenze nella prova inaugurale intervallate ogni tre minuti lungo il circuito di 5 chilometri con partenza ed arrivo in viale Belluomini. Un percorso scorrevole che ha reso spettacolare la competizione, seguita con interessa da tecnici e sportivi. Oggi è in programma la seconda tappa, la Serravalle Pistoiese-Quarrata di km 113 con partenza alle 13.

Ordine di arrivo: 1) Liv Alula Jayco Ctw (Coupland, Gschwentner, Vitillo, Jansen, Jeffers, Boothman) km 5, in 6’01’16’’, media km 49,839 2) Uae Development Team a 7’’; 3) Tkk Pacific Nestle a 8’’ 4) Mat Atom a 9’’; 10)Fenix-Deceuninck a 12’’.

Antonio Mannori