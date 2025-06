Giovedì "pioggia" di interrogazioni. Sos Rocca di Sala

Una decina tra mozioni, interrogazioni, question-time e ordini del giorno. Il prossimo consiglio comunale, convocato giovedì alle 20,30, si preannuncia molto "caldo" per i temi in ballo. A partire dal documento con cui i consiglieri di "Insieme per Pietrasanta" Lorenzo Borzonasca e Andrea Calcagnini segnalano il degrado della Rocca di Sala (nella foto) chiedendo un’inversione di marcia. "La rigenerazione della Rocca è la priorità assoluta della nostra lista – spiegano – tant’è che il nostro simbolo è proprio il disegno della Rocca raffigurata tra due mani che la proteggono. Monitoriamo da sempre il nostro luogo-simbolo, ormai in stato di abbandono. Piante, infestanti e sporcizia sono ovunque, l’illuminazione è fuori uso da un anno, il torrione e diversi muretti a secco sono a rischio crollo, da oltre due anni c’è un materasso davanti all’ingresso principale, il Palazzo Guinigi versa in condizioni di incuria e nella cinta muraria superiore c’è una breccia che permette l’ingresso ai vandali. L’amministrazione ci ha risposto che a maggio, cioè un mese fa, avrebbe promosso un incontro pubblico per illustrare ai cittadini lo studio di fattibilità sul restauro e recupero della Rocca e il relativo percorso di accesso, ma dell’incontro non s’è vista traccia. La Rocca va resa accessibile come luogo per tutti, basta con questa perdita di tempo".

Giovedì, infine, saranno discussi altri documenti della minoranza (question-time sui lavori post-frane, opera su Leone X, emergenza abitativa, targa per la medaglia d’argento di Pietrasanta al merito civile e altri) più quello della maggioranza sulla parità di genere all’interno dell’ufficio di presidenza del Consorzio di bonifica.

d.m.