Giovanni Nardini Mostra di scatti e il libro ricordo

Una altra avventura fotografica per Giovanni Nardini, fotografo viareggino che ama ritrarre i luoghi di lavoro tradizionali versiliesi.

Domani alle 17.30 al Cro Porta a Lucca, via Garibaldi 6567, si inagurerà una mostra e si presenterà il relativo libro fotografico dal titolo “La Gipsoteca Luisi. Memorie di una soffitta“. Condurrà l’incontro il giornalista e scrittore Umberto Guidi.

Sono molti i lavori che il fotografo viareggino ha dedicato alla Piccola Atene, dal reportage sui laboratori del marmo, al volume affascinante sulle fonderie pietrasantine, ma la particolarità di questo libro è la rappresentazione di un ambiente di notevole suggestione ormai purtroppo scomparso che Giovanni Nardini ha potuto fotografare negli ultimi anni. Si tratta di una vecchia soffitta dei laboratori Luisi di Pietrasanta, diventati successivamente laboratori Cervietti e Polveriera dove venivano collocati gli antichi gessi delle statue realizzarte negli anni.

In un evocativo gioco di luci e ombre, tra stature di rappresentazione sacra e profana, ricoperte di polvere ormai dimenticate, il fotografo Nardini ci accompagna in un itinerario dove la documentazione si fonde con echi poetici. Appuntamento quindi domani per la inagurazione della mostra e per la presentazione del libro. L’ingresso alla esposizione è libero.

C.S.