Viareggio, 23 settembre 2023 – Carnevale di Viareggio in lutto. È morto Giovanni Maggini, autore di tante opere allegoriche. Ad annunciarlo, attraverso la propria pagina facebook, la Fondazione Carnevale.

Maggini aveva 81 anni e si era avvicinato al mondo del Carnevale fin da giovane, collaborando con Francesco Francesconi, Carlo Bocco Vannucci, Nilo Lenci e Silvano Avanzini. La sua prima costruzione risale al 1977 quando firma la mascherata in gruppo 'La ristangata’ con Angelo Romani. Primo premio nel 1978 con 'Sono arrivati i re dei ciarlatani’, una mascherata innovativa nell'uso dei materiali e nella tecnica. Vince anche nel 1979 in coppia con Carlo Bomberini.

Dal 1981 gareggia nei carri di seconda categoria. Con la cartapesta raccontava la fantasia, la poesia, l'allegoria. Nel 1983 in 'Qualcosa da salvare’ immagina un grande ombrello rovesciato come arca in cui salvare tutte le cose belle del mondo, compresi i “valori essenziali della vita, ossia i bambini di tutto il mondo” scriveva nella relazione descrittiva.

'La bottega fantastica’ del 1984 ha fatto sognare migliaia di bambini per tutti quei giocattoli in cartapesta animati che caratterizzavano la grande bacheca sul carro. Il primo carro grande è del 1986. In 'Baracca e burattini’ sperimenta soluzioni sceniche e di movimento innovative e veste le figure dell'allegoria con metri e metri di stoffe per fare il senso della leggerezza. Il carro racconta il tempo che passa, l'alternarsi del giorno con la notte, della vita con la morte, attraverso il teatro e le maschere. Nel 1987 è terzo con il carro 'Amore mio’ che interpreta in cartapesta l'opera di Klimt. Ha creato opere allegoriche per il Carnevale di Viareggio fino al 2005. Attraverso di esse ha affrontato anche temi forti e attuali come il razzismo, la difficile situazione in Medio Oriente, il mondo del calcio, alternando costruzioni di evasione, di fantasia, suggestive. Dagli inizi degli anni Duemila ha collaborato con il figlio Libero.