Giovannetti sull’Ambito Turistico: "Non è utile, sono soldi buttati via"

L’Ambito Turistico (anzi la Comunità d’ambito, come è la nuova denominazione imposta dal Testo unico del turismo) scricchiola. Con il primo cittadino di Pietrasanta Alberto Giovannetti che nell’ultima conferenza dei sindaci si è opposto con forza a dover sostenere un maggior contributo per foraggiare l’ente di promozione comprensoriale. E se Giovannetti si è dovuto piegare al voto favorevole di tutti i colleghi, resta però convinto "della discutibile utilità dell’Ambito, visto che le iniziative che a Pietrasanta hanno portato interesse e turisti è il Comune che se le è pagate".

La questione è nata quando al centro del confronto è stata posta dal presidente dell’Ambito, il sindaco di Forte Bruno Murzi, la richiesta di un contributo maggiorato del 50% da parte dei Comuni aderenti: chiamati a sborsare complessivamente 45mila euro anzichè i 30mila del passato per avere una base stabile e poi inserirsi nel circuito di premialità della Regione che nel 2025-26 prevede bonus a chi mette risorse maggiori nei progetti. Camaiore è stato chiamato a 9317 euro, Forte dei Marmi 6550, Massarosa 1000, Pietrasanta 7788, Seravezza 1000, Stazzema 500 e Viareggio 18.845.

"La questione non è la cifra in sè ma il significato dell’operazione – spiega il sindaco Giovannetti – perchè devo fare gli interessi della mia comunità che è quella che già sostiene il costo delle tante strategie promozionali che autonomamente il Comune mette in campo con successo. Per cui non capisco perchè sia necessario finanziare pure l’Ambito che ad oggi non mi pare davvero che abbia prodotto grossi risultati. Visto che la Regione ha caldeggiato tanto l’Ambito perchè non mette le risorse necessarie? Sono soldi, a mio avviso, buttati via".

Ovviamente contrariato il presidente Bruno Murzi. "Nell’Ambito ci si crede o non ci si crede – premette – e faccio presente come anche Comuni piccoli che pagavano una quota infenetesimale hanno acconsentito a sostenere un carico maggiore come Massarosa, Seravezza e Stazzema; così come ha detto sì Viareggio che deve dare la somma più consistente. Fino ad oggi Forte dei Marmi ha messo a disposizione il proprio personale e non ha ricevuto soldi indietro ma l’abbiamo fatto volentieri perchè gli Ambiti turistici meritano. Pietrasanta faccia le proprie scelte ma è rimasta isolata ed evidentemente c’è una differente visione. Rispettabile ma personale".

Francesca Navari