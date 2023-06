Giovannetti presenta la sua giunta "Gruppo affiatato e ben rodato"

di Daniele Masseglia

Dopo un’attesa tirata per le lunghe, tra incontri convocati e rimandati e discussioni più o meno animate all’interno della coalizione, la nuova giunta Giovannetti ha preso forma e sostanza. Confermati i cinque assessori indicati dal rieletto sindaco già prima del ballottaggio di domenica scorsa. Di nuovo, semmai, c’è l’incarico di vice sindaco assegnato all’assessore uscente Francesca Bresciani, mentre il sindaco ha deciso di tenere cultura e turismo e di assegnare urbanistica ed edilizia – finora detenute da Giovannetti – a Ermano Sorbo, che torna a fare l’assessore 13 anni dopo la prima esperienza nel secondo mandato Mallegni.

Il conferimento delle deleghe è stato firmato dal sindaco ieri pomeriggio. A Francesca Bresciani (Lista Mallegni-Forza Italia) il ruolo di vice sindaco e le deleghe a istruzione, gemellaggi, eventi e manifestazioni, attività produttive, Suap, bilancio, tributi, partecipate e patrimonio. Andrea Cosci (Ancora Pietrasanta) assessore a sport, associazionismo, tradizioni popolari, polizia municipale, viabilità e trasporti. Tatiana Gliori (Lega) sociale, casa, ambiente, pari opportunità, protezione civile e gentilezza. Matteo Marcucci (Ancora Pietrasanta) lavori pubblici, manutenzioni, gestione fondi Pnrr e commissione comunale di vigilanza dei locali di pubblico spettacolo. Ermanno Sorbo (Lista Mallegni-Forza Italia) edilizia privata, urbanistica, frazioni, espropri e sistema informativo territoriale. Giovannetti ha tenuto per sé cultura, turismo, relazioni internazionali, comunicazione, Urp, ufficio legale, affari generali, personale e demanio.

"Volevo una squadra nel segno della continuità – spiega – che rispettasse le indicazioni espresse dai cittadini al primo turno e fosse composta da persone di fiducia. Tutti gli assessori che ho scelto, e che ringrazio per aver accettato la nomina, incarnano alla perfezione questi elementi. Anche Sorbo, ‘volto nuovo’ della situazione, in passato ha già dato ampia prova della sua serietà e competenza e sono certo che non avrà alcun problema a lavorare all’interno di un gruppo affiatato e ben rodato. Ci sono tutti i presupposti per proseguire e migliorare quanto di buono fatto nei primi 5 anni della nostra amministrazione". Da Giovannetti un ringraziamento anche alle forze civiche e politiche "per la disponibilità e il dialogo aperto e costruttivo intrattenuto in questi giorni, grazie al quale è stata definita la composizione della nuova giunta dando a Pietrasanta, un’amministrazione operativa in tempi brevi".