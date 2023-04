Giovane torrelaghese colpisce ancora col peperoncino spray

L’ha rifatto. O meglio, questa volta non ha ferito nessuno, ma ci ha riprovato. Il 35enne di Torre del Lago che l’anno scorso aggredì un vigilante all’ingresso del tribunale di Lucca spruzzandogli in volto dello spray al peperoncino, ieri pomeriggio si è presentato in Questura sempre a Lucca e con la stessa “arma“.

Doveva, a detta sua, sporgere una denuncia, per cosa però non è stato molto chiaro. È stato accolto dagli agenti di polizia di viale Cavour, come da prassi. Ma quando il 35enne ha iniziato a spiegare i motivi che lo avevano portato in Questura, pur dimostrando una certa proprietà di linguaggio, ha solo confuso gli agenti illustrando - come già accaduto in passato - scenari paradossali e inverosimili.

A far insospettire il personale di polizia è stato il fatto che l’uomo tenesse la mano sinistra ben salda dentro la tasca del giaccone. Una volta identificato, gli agenti hanno potuto appurare i suoi precedenti. A suo carico, infatti, aveva un foglio di via obbligatorio adottato dal questore nel 2021 e poi è risultato essere l’autore di altre due episodi simili.

Nel dicembre 2021 scatenò, in via Galli Tassi, un parapiglia all’ingresso del tribunale. Poi a febbraio si era replicato quando, arrivato per prendere parte a un’udienza a suo carico, spruzzò dello spray al peperoncino sugli occhi della guardia. Alla luce di ciò, gli agenti ieri lo hanno invitato a mostrare cosa avesse in tasca. A quella richiesta, il 35enne ha tirato fuori lo spray urticante con fare repentino e lo ha utilizzato contro i presenti. Per fortuna senza causare danni.

Dopo aver declinato l’invito ad andare via con il 118, è stato solo denunciato per la violazione al foglio di via e per resistenza a pubblico Ufficiale. Tornato, quindi, a piede libero.