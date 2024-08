Giovane chiama la polizia: "Minacciato con un coltello". Ma è mistero sulle cause

"Venite, mi hanno minacciato di morte con un coltello". Sono più o meno le 22,30 di giovedì sera quando al ’112’ arriva questa chiamata. All’altro capo del telefono c’è un giovane che dice di trovarsi in via Bernini, al quartiere Africa, e di essere stato poco prima aggredito da un’altra persona che gli avrebbe detto di volergli "tagliare la gola". Il presunto aggressore è un uomo che girava in sella a una bici, ma su cause e dinamica è mistero fitto. L’inquietante segnalazione è stata presa poi in carico dal commissariato di polizia di Forte dei Marmi, con gli inquirenti che confermano l’episodio.

Ci sono però almeno due motivi che li costringono a tenere il massimo riserbo. Il primo è che le indagini sono tuttora in corso ed è quindi prematuro giungere a una conclusione. L’altro, più importante, è verificare come siano andate effettivamente le cose. Non solo sulla veridicità di quanto denunciato dal giovane, ma anche sulle modalità con cui sarebbe avvenuto il contatto tra i due uomini. La cosa certa è che diverse persone che vivono in via Bernini si sono affacciate alla finestra attirate dalla concitata telefonata tra il giovane e la polizia, con il ragazzo che a un certo punto ha detto "non è possibile rischiare la vita per una semplice passeggiata all’aperto". A giorni ne sapremo di più.