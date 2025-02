Giorno del Ricordo. Le commemorazioni

Lunedì alle 11 il comune di Forte dei Marmi, insieme alle autorità civili e religiose e rappresentanze delle associazione del territorio, celebrerà il Giorno del Ricordo, istituito per commemorare le vittime delle foibe, l’esodo di istriani, fiumani e dalmati dai loro territori e la complessa vicenda del confine orientale, configuratasi nel dopoguerra. (fu scelto il 10 febbraio poiché in questo giorno, nel 1947, furono firmati i trattati di pace di Parigi, che attribuirono l’Istria e altri luoghi della cosiddetta Venezia Giulia, alla Jugoslavia). La cerimonia si svolgerà in Piazza Martiri delle Foibe, in Via Dell’Acqua, con la deposizione di una corona di fiori al Monumento ai Martiri delle Foibe, in segno di omaggio e memoria per quanti hanno subito le tragiche conseguenze di quegli eventi storici. Successivamente, si terrà il trasferimento al Cimitero Comunale, dove, alla presenza del figlio Roberto Picchiani, sarà reso un tributo alla memoria del concittadino Alberto Picchiani, vittima delle foibe a Vines. Sarà celebrato lunedì (10 febbraio) il Giorno del Ricordo, in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Per quanto riguarda invece Seravezza l’appuntamento è alle 11 come da tradizione al Parco Vittime delle Foibe in via Federigi, traversa A, a Querceta. La commemorazione, alla quale sono invitati i cittadini, prevede la deposizione di una corona di alloro presso la targa che ricorda le vittime e gli esuli istriani, fiumani e dalmati.

Fra.Na.