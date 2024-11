Giornata mondiale dei poveri. La Caritas del territorio:: "Tutti hanno una dignità"

La Consulta diocesana in aiuto dei meno abbienti: in occasione dell’8ª giornata mondiale dei poveri che verrà celebrata il prossimo 17 novembre, la Consulta degli organismi socio assistenziali intende lanciare un messaggio ai cittadini e soprattutto chiedere ai Comuni più strutture di accoglienza. Il vicedirettore Caritas per la Versilia è Aldo Intaschi, presidente della Misericordia di Camaiore e Lido: "Il primo punto che vogliamo affermare con forza è la dignità del povero come persona umana – spiega –; non siamo davanti a soggetti senza una storia, senza un’esistenza vissuta anche se con scelte talora sbagliate: quelle che incontriamo quotidianamente sono persone che hanno un loro passato, una vicenda che entra nel quotidiano di ognuno di noi e ci chiede di farcene carico. Accade, invece, che i poveri vengono emarginati e scansati perché danno fastidio e interrompono il quieto vivere. È meglio fingere che non esistano, passare oltre e girare il volto da un’altra parte".

Anche in città e in Versilia sono tante le famiglie in difficoltà che possono rivolgersi alle varie associazioni. I membri della Consulta: Villaggio del fanciullo

Associazione Caritativa Casa di Riposo Sacro Cuore di Gesù, Gruppo Volontari Carcere, Casa della Carità, Casa S. Margherita, S. Vincenzo de Paoli, Gvai, Ascolta la mia voce, Misericordia Viareggio, Comunità di Sant’Egidio, Amani Nyayo, Ce.I.S. Lucca, Nanina Cooperativa, Misericordia di Camaiore e Lido, Misericordia di Lucca e Caritas Diocesana.

Isabella Piaceri