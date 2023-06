Giornata Internazionale per le Vittime di Tortura, Ella Ciulla alla Biblioteca Comunale di Viareggio

Si alza oggi alle 18,30 il sipario sulla tredicesima edizione dell’Aperitivo Mediceo - speciale anni ’80 ospitato nei giardini del Palazzo Mediceo di Seravezza. L’argomento di oggi è: "Merendine vs merenda". Anni ’80. Sono gli anni del freezer, delle pennette alla vodka, dell’acqua brillante. Il 1980 segna la nascita de Le Merende del Mulino, con brioche, bomboloni e cornetti confezionati. Esplode la Girella Motta. Questi prodotti saranno confrontati con una merenda tradizionale. Pane e Olio. Pane e Pomodori. Ospiti: Lamberto Tosi, agronomo, enologo, fra i maggiori conoscitori dell’olivo quercetano; Cristina Pellizzari, portavoce comunità olivo quercetano; Alberto Angeli, Molino Angeli dal 1951; Rita e Alberto Tomat;Francesca Ciuffi, biologa e nutrizionista.

Al termine del talk condotto da Fabrizio Diola e condito con la musica di Dino Mancino, piccola degustazione gratuita. La merenda. Pane di farine antiche con lievito madre, cotto a legna e Olio da olive quercetane. Pane e pomodori particolari.

Welness e sport al Forte

Sarà il fitness in spiaggia a inaugurare alle 7 di stamani il progetto Sport all’Alba, un’idea portata avanti da Alberto Mattugini consigliere allo Sport del comune di Forte dei Marmi, insieme all’ufficio Sport. Il calendario settimanale prevede attività dal lunedì al sabato dalle 7 alle 8-8.30, sul pontile o sulla spiaggia, tenute da società sportive e personal trainer qualificati. I posti sono gratuiti e prenotabili collegandosi ad un link dal sito del comune (www.comune.fortedeimarmi.lu.itsportpontile) che rimanderà l’utente alla specifica app.

Vittime di torture

La Biblioteca Comunale di Viareggio accoglierà oggi alle 16,30 un evento della poetessa Ella Ciulla, coordinatrice nazionale del collettivo “Centomila Artisti per il Cambiamento” che sostiene la pace e la sostenibilità attraverso l’arte. In occasione della “Giornata Internazionale per le Vittime di Tortura”, la Ciulla proporrà una riflessione su come si possa riuscire a scardinare una matrice millenaria come quella della violenza.