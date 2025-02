Giornata delle zone umide. Evento al Lago di Porta

Sarà il Lago di Porta la location scelta dalle associazioni ambientaliste in vista della "Giornata mondiale delle zone umide". L’iniziativa di sensibilizzazione è in agenda domani, con ritrovo alle 9,30 alla Torre Medicea lungo l’Aurelia, inizio dell’escursione alle 10 tra il lago, la fossa Fiorentina e bosco, e la conclusione alle 12 a cui seguirà l’aperitivo per tutti i partecipanti.

"Abbiamo aderito alla giornata mondiale – spiegano le associazioni – per celebrare la firma della convenzione di Ramsar sulle zone umide di importanza internazionale, avvenuta nel 1971. Il nostro slogan, ’Proteggere le zone umide per il nostro futuro comune-Valorizzare, proteggere, ispirare’, vuole infatti ricordare che queste aree, e in generale i sistemi idrici, rappresentano un habitat fondamentale per una grandissima quantità e varietà di esseri viventi, garantendo così la conservazione della biodiversità. Il Lago di Porta, per anni aggredito da molteplici attività di distruzione e inquinamento, è una risorsa ambientale di estremo valore".

Info 349-2587534.