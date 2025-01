Giornata della Memoria. Tre incontri no stop

Sono due le iniziative in programma lunedì nella Giornata della Memoria, entrambe alla biblioteca comunale. Primo appuntamento alle 10.30, per una iniziativa promossa dall’Isi Marconi – Alberghiero e Ipia. Tema dell’incontro “Una fame da morire”, per riflettere sul tema della deprivazione alimentare nella seconda guerra mondiale. L’incontro vedrà l’esposizione da parte degli studenti di documenti e testimonianze frutto di un lavoro di ricerca. Sarà aperto dalla lettura di un brano de La tregua di Primo Levi e chiuso da una poesia a tema di Tonino Guerra. Secondo appuntamento alle 17 a cura della studiosa Angela Simi. Il terzo e conclusivo, vedrà la partecipazione come relatrici di Azzurra Tofanelli e della stessa Simi. Tofanelli parlerà di Roberto Melli e del suo rapporto con Carlo Ludovico Ragghianti; Simi della figura di Cagnaccio di San Pietro, pseudonimo di Natalino Bentivoglio Scarpa (1897-1946) convinto antifascista che garantì ospitalità a dissidenti e partigiani. Info: 0584 757770.