Giornata del malato: domani la Messa

Ricorre domani la 32° giornata mondiale del malato e l’Unitalsi Pietrasanta organizza la partecipazione alla Santa Messa per le persone del territorio della Versilia (parteciperanno per l’occasione anche gli ospiti di alcune residenze per anziani). La Santa Messa avrà luogo alla chiesa di San Antonio a Ripa alle 11, verrà celebrata dall’assistente della associazione don Roberto Buratti. Tale giornata, che viene celebrata sul territorio dal 2000 riprende nella sua pienezza dopo gli anni di stop dovuti al covid. Sono stati invitati a partecipare gli amministratori dei Comuni e il tutto si può svolgere grazie alla collaborazione delle associazioni che con i loro mezzi si rendono disponibili al trasporto delle persone in difficoltà che potranno quindi essere presenti alle celebrazioni.

La Giornata mondiale del malato è una ricorrenza della Chiesa cattolica romana. Fu istituita il 13 maggio 1992 da papa Giovanni Paolo II al quale era stato diagnosticata la malattia di Parkinson già nel 1991: la sua condizione di malato è stata divulgata solo più tardi, ed è significativo che abbia deciso di creare una Giornata mondiale del malato, un solo anno dopo la diagnosi. Nel 2013 papa Benedetto XVI ha annunciato le sue dimissioni nel corso di questo giorno di festa, e ha citato la sua salute in declino come la ragione del suo gesto.