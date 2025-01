Giornalista e politico. Addio a Giorgio Giannelli osservatore del mondo

FORTE DEI MARMIColto, arguto e anche divisivo. Sempre attento alle dinamiche del quotidiano tanto da alimentare, anche ultranovantenne, una pagina facebook fatta di considerazioni in libertà. A 98 anni se n’è andato Giorgio Giannelli, giornalista, scrittore e politico dallo spirito libero e controcorrente. Originario di Forte dei Marmi abitava a Pozzi ed è stato giornalista parlamentare per 30 anni e direttore di numerose testate, tra cui “Versilia Oggi”; ha collaborato con figure come Sandro Pertini e Pietro Nenni. È stato il primo giornalista italiano a denunciare il fallimento della campagna antipoliomielite; in Versilia, il suo impegno è stato fortissimo, nella cultura con la creazione del Circolo culturale Il Magazzino, nella difesa per il mantenimento delle tradizioni, come la creazione del Palio dei Bagni e, e nel sostegno a progetti come la strada per Sant’Anna di Stazzema e il riconoscimento della Medaglia d’Oro al valore militare per il paese martire. Ha partecipato alla vita politica di Forte dei Marmi come consigliere comunale dal 1993 al 1997. Commendatore al merito della Repubblica, insignito di tre medaglie d’oro per il suo straordinario impegno civile, Giannelli lascia un’eredità di valori e amore per la libertà ma anche testi come La Bibbia del Forte, il monumentale Almanacco Versiliese, in più volumi, pubblicato tra il 2001 e il 2010, il Dizionario Versiliese, La Versilia in camicia nera, Versilia Era Fascista, La Versilia rivendica l’Impero e La Versilia ha vinto la guerra, Versilia, la trappola del 1944. "Forte dei Marmi perde oggi una figura unica, capace di coniugare memoria storica e impegno civile – dice il sindaco Bruno Murzi – con profonda gratitudine lo ricorderemo per il suo straordinario contributo al nostro territorio e alla nostra storia, affinché il suo esempio resti vivo nella comunità". Giannelli è stato anche autore del testo “Versilia la strage degli innocenti”, uno dei primi libri completi sulle dinamiche della strage di Sant’Anna. "È stato un uomo che nel corso della sua attività ha sempre tenuto lo sguardo rivolto a tutta la Versilia - commentato il sindaco di Stazzema Maurizio Verona -, rivolgendo una attenzione e una narrazione profonda". "Se ne va un uomo tenace – aggiunge l’assessore Anna Guidi – un uomo di cultura che ha contribuito a diffondere il meglio della Versilia".

Francesca Navari