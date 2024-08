Gigi D’Alessio, la voce di Napoli. Il cantante sul palco di Villa Bertelli

FORTE DEI MARMI

È iniziato con lo straordinario successo di otto eventi speciali, “Gigi - uno come te - l’emozione continua“, da tutto esaurito, in Piazza Plebiscito a Napoli, trasmessi anche in prima serata, con la partecipazione di tanti artisti del panorama musicale e televisivo, il nuovo tour, prodotto da GGD, Friends & Partners, in collaborazione con Sicily by Car, che lo sta portando in giro per l’Italia, e che arriverà a Villa Bertelli giovedì 22 agosto alle 21.30, arricchendo un programma già ricco di grandi cantanti e cantautori italiani, come Umberto Tozzi, Venditti, o Mahmood.

Un viaggio, quello del cantante neomelodico, che lo accompagnerà non soltanto in giro per le città dello stivale, ma anche indietro, nel passato della sua carriera e tra le canzoni su cui intere generazioni hanno pianto, amato e cantato, e che D’Alessio riproporrà, riabbracciando il suo pubblico, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: da “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, “Una magica storia d’amore”, “Un nuovo bacio”, “Annarè” a “Fotomodelle un po’ povere” e tante altre ancora.

Ma si esibirà anche sui nuovi brani dell’ultimo album, “Fra“, uscito lo scorso 24 maggio, con tracce che spaziano da canzoni con sonorità più pop e contemporanee fino ai grandi classici che si vestono però di nuove vibrazioni, arricchite da duetti e featuring inediti, dal singolo “Nu dispettu“ a “Senza tuccà“ con Geolier, alle nuove versioni di successi con Guè, Clementino, Elodie o Ernia.

Accompagnato sul palco da Alfredo Golino alla batteria, Roberto D’Aquino al basso, Pippo Seno e Ciro Manna alle chitarre, Checco D’Alessio alle tastiere, Lorenzo Maffia al pianoforte e tastiere e Max D’Ambra a tastiere e programmazione, in un percorso che continuerà anche dopo la fine dell’estate, con un tour autunnale che farà tappa nei Palazzetti d’Italia con “Gigi Palasport“, ripercorrerà le note di un cantante che è riuscito a diffondere, anche al di fuori della città natale, la canzone, la cultura e l’orgoglio napoletano ed è stato in grado, sempre, di stare al passo con i tempi, di attraversarli, capirli e fare da ponte, sempre unviersale, tra la vecchia scuola della canzone neomelodica e le nuove tendenze generazionali.

I biglietti per il concerto a Villa Bertelli sono disponibili du Ticketone e nei punti vendita abituali (info su www.friendsandpartners.it) e alla biglietteria di Villa Bertelli, aperta tutti i giorni con orario 17 - 22.