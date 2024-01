Giacomo Puccini. Incontro sulle figure femminili

Le donne del grande Maestro saranno protagoniste dell’incontro “L’attualità dei personaggi femminili di Puccini, i suoi amori, le sue passioni” che si terrà alla sala Acrel (via Verdi n. 247) a Viareggio venerdì alle 16. L’appuntamento nasce da un’idea del giornalista Antonio Mellone.

Le figure femminili delle opere del compositore saranno viste quindi da una prospettiva diversa, contemporanea. "Passato, presente e futuro – spiegano gli organizzatori – saranno connessi attraverso le eroine dei suoi capolavori. Attuali, eppur concepite più di un secolo fa, anticipatrici del domani, Turandot e le altre saranno presentate in una veste nuova". L’insolita iniziativa fa parte degli eventi del programma di “Donidarte”, mostra/mercato artistica a favore della missione in Burkina Faso delle suore Barbantine, aperta fino al 7 gennaio. All’evento, le stelle pucciniane verranno messe in relazione con alcune donne odierne di cui condividono sentimenti, vicende e a volte destino. "Non solo simboli di amori traditi, di violenza fisica e psicologica e di sacrificio – concludono gli organizzatori – ma anche di salvezza e di rivendicazione contro il patriarcato e il maschilismo: le protagoniste delle opere di Puccini rappresentano davvero l’universo femminile. Donne forti, donne succubi, donne innamorate, donne tradite...".

Ad integrare l’incontro i cammei storici su Puccini e le sue passioni amorose di Andrea Pucci e gli interventi poetici di Renato Gerard. Organizzazione a cura di Promo-Terr, info a 393 9666301, [email protected] o pagina Facebook Promo-Terr Associazione.

D.P.