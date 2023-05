Gemellaggi Si esibiscono le corali insieme a Lerici e Mougins

Sessanta voci in coro per suggellare l’amicizia tra le comunità di Pietrasanta, Lerici e Mougins. Sarà questo il menù del concerto di scena oggi alle 18 nel chiostro di Sant’Agostino. Protagonisti il Coro Versilia di Capezzano Monte, l’Ensemble vocal de Mougins e l’Ensemble del coro di Lerici, formato da Voci della Serra, Nostra Signora di Maralunga e la Corale di San Francesco. La scaletta prevede canti della tradizione e repertori contemporanei fino ad unirsi in una performance comune, “Il signore delle Cime” del maestro Bepi De Marzi. L’iniziativa, che vedrà le tre corali impegnate in un “tour mediterraneo”, rientra nel patto di amicizia sottoscritto ad aprile 2022 da Pietrasanta insieme alla cittadina ligure e quella francese: in programma iniziative “unite” sul fronte della tradizioni popolari, dell’alta cucina e dello sport.