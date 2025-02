Gabbani a Villa Bertelli. In concerto ad agosto

Dopo la partecipazione al Festival che lo sta impegnando questa settimana, Francesco Gabbani tornerà dal vivo con il suo nuovo tour e farà tappa il 16 agosto al Villa Bertelli Live organizzato da Leg e Fondazione Villa Bertelli. "Viva la vita" è il titolo della serie di concerti ed è il brano che farà parte del sesto album in studio "Dalla tua parte". L’album riflette una ricerca intima, in cui il cantautore cerca di leggere la vita all’interno degli incastri della quotidianità e degli atteggiamenti che adottiamo verso il nostro vissuto.

Gabbani è al Festival di Sanremo per la quarta volta dopo aver vinto nel 2016 con “Amen” tra le nuove proposte e nel 2017 con “Occidentali’s Karma” e dopo essersi posizionato secondo nel 2020 con “Viceversa”. "Non finirò mai di crescere – racconta – mi piace l’idea di essere in continua evoluzione, in movimento. Non manca mai l’aspetto provocatorio e ironico che guida anche la mia analisi della società". Biglietti in prevendita su Ticketone e Ticketmaster.