“Scusi, dov’è il bar più vicino?”. E le strappano il Rolex dal polso, nuovo colpo a Forte dei Marmi

Forte dei Marmi (Lucca), 24 agosto 2024 – “Scusi sa dirmi dov’è il bar più vicino?”. Con una banale richiesta di informazioni ha avvicinato una signora in bicicletta, strappandole via dal polso il Rolex d’oro. Ma la Polizia di Stato è riuscita a mettersi sulle tracce e ha denunciato due cittadini rumeni ritenuti responsabili in concorso del furto dell’orologio. L’episodio risale allo scorso 14 agosto quando una signora di 75 anni è stata avvicinata, nei pressi del cimitero di Forte dei Marmi, da una ragazza rumena che, con il solito pretesto di chiedere informazioni, con mossa fulminea le ha sfilato il Rolex in oro dal polso per poi fuggire in auto facendo perdere le proprie tracce. Le indagini degli investigatori del commissariato di Vittoria Apuana, grazie anche al contributo fondamentale delle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino che sono state esaminate immagine per immagine, hanno consentito di individuare la presunta colpevole e il suo complice che la attendeva con lo sportello aperto a bordo di un’auto presa a noleggio nel Nord Italia per garantirsi una rapida fuga. Si tratta di due cittadini rumeni di 34 anni lei e 32 l’uomo, pluripregiudicati per reati analoghi.

E’ sempre più alta dunque l’attenzione delle forze dell’ordine nei confronti del fenomeno del furto degli orologi di lusso e i militari stanno monitorando a tappeto il territorio: nel giugno scorso sono stati arrestati altri due componenti della banda di criminali che nel marzo 2022 a Forte dei Marmi aveva rapinato un turista pratese di un prezioso Rolex; pochi giorni fa la squadra mobile ha arrestato due diciannovenni marocchini che il 4 agosto hanno seguito un uomo olandese di 62 anni e una donna italiana di 59 per poi aggredirli con spray urticante e picchiarli sulla ciclopista in via Provinciale e strappare via due Rolex per un valore di circa 90mila euro. Anche in questo caso è stato fondamentale acquisire i filmati del circuito di video sorveglianza presente in paese: dalle riprese si è visto come i malviventi avessero pianificato il colpo, pedinando la coppia quando si era recata alla boutique Rolex per comprare un nuovo orologio e controllandone poi ogni spostamento per studiare il momento migliore per entrare in azione.