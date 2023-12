Furto di borse griffate. La vetrina della boutique sfondata con la macchina

Viareggio, 17 dicembre 2023 – Hanno usato la macchina come un ariete per sfondare la vetrina della boutique. Poi, una volta all’interno, hanno sottratto borse per un valore di circa 10mila euro. E’ il terzo furto dell’anno al negozio Càos di Silvia Bini in Passeggiata a Viareggio.

È stata usata un'auto come nelle volte precedenti per sfondare la porta d'ingresso: i ladri hanno portato via una decina di borse di marche famose per un ammontare che si aggira intorno ai 10mila euro. l colpo è stato messo a segno intorno alle 5,15 dopo che la guardia giurata ha terminato il turno.

Una volta preso il bottino i malviventi sono fuggiti facendo perdere le tracce. I precedenti furti furono messi a segno il 25 maggio e il 15 giugno scorsi, anche nei precedenti casi furono rubate borse. Sull'episodio indaga il Commissariato di polizia di Viareggio.