Arrestata la specialista dei furti, aveva iniziato a nove anni

Versilia, 21 ottobre 2023 – La scuola l’ha fatta direttamente in strada. Quando già ad appena nove anni, invece di lisciare i capelli delle Barbie come tutte le sue coetanee, si intrufolava nelle case, negli appartamenti o nei negozi per rubare. Un po’ in tutta Italia, ma soprattutto, in base a quanto hanno ricostruito gli investigatori, a Viareggio e in Versilia.

Adesso però gli agenti della squadra mobile della Questura di Monza e della Brianza hanno rintracciato e arrestato in esecuzione di un ordine per la carcerazione, questa bambina ormai cresciuta che oggi ha 24 anni e che risiede proprio in Brianza. Deve scontare una condanna a tre anni di reclusione per furto in appartamento e rivelazione del contenuto di documenti segreti, commessi nel 2018 in provincia di Brescia.

Secondo gli investigatori la donna era dedita alla commissione di furti in appartamento commessi in varie città del Nord Italia, anche con la particolarità dell’accesso nelle abitazioni delle vittime attraverso varie tipologie di raggiri. Inoltre si è appurato che, al fine di eludere i controlli era solita declinare diverse generalità anagrafiche. La prima denuncia per furto in appartamento risale al giugno del 2008, quando ad appena 9 anni veniva sorpresa a Padova ed indagata insieme ad altri minorenni per furto in abitazione, ed ancora indagata negli anni successivi sempre per reati contro il patrimonio in varie città della Lombardia, del Veneto, della Liguria e della Toscana, colpendo oltre che nei capoluoghi anche nelle località turistiche come Forte dei Marmi, Viareggio, Lido di Camaiore.

In particolare, proprio in seguito all’attività investigativa sono stati raccolti ed enucleati specifici elementi di colpevolezza a carico della ragazza che a conclusione dell’iter giudiziario hanno portato il Tribunale a emettere una sentenza di condanna a 3 anni di reclusione,

Ieri l’epilogo con gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Monza e della Brianza che hanno bloccato d associato la giovane donna presso il carcere di Milano San Vittore per l’espiazione della condanna.