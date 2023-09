Furti nelle abitazioni a Pietrasanta: Allarme a Metati Rossi

Torna l’allarme furti tra le case di Strettoia, con una serie di raid – alcuni andati a segno, altri per fortuna a vuoto – compiuti venerdì sera. È stato un cittadino, visionando la webcam da remoto, ad avvistare un uomo, con il volto coperto da una mascherina chirurgica, mentre si aggirava tra i cancelli delle case in località Metati Rossi nel tentativo di scavalcarli. A quel punto ha subito avvertito i suoi vicini, tra i quali anche il presidente della contrada Strettoia Alessandro Biagi, costretto ad abbandonare la serata di Miss Carnevale in Versiliana. La zona di Metati Rossi alla fine è stata risparmiata, mentre in quella più a valle alcune abitazioni sono state messe a soqquadro, con immediato intervento delle pattuglie di carabinieri e polizia.

