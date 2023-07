Furti Messi a segno a Marina di Pietrasanta: Allarme da Tonfano a Strettoia

Escalation di furti sul territorio, con la zona della Marina presa particolarmente di mira. Ad essere preoccupati sono gli abitanti di Tonfano, i quali raccontano di vari furti commessi nelle abitazioni anche in presenza dei proprietari. Episodi che stanno creando un certo allarme sociale, anche perché c’è chi racconta di essersi recato alla stazione dei carabinieri di Marina e di aver trovato una fila di persone in attesa di fare denuncia. Da qui l’invito a tenere gli occhi aperti e a chiamare subito il ’112’ in caso di emergenza. I militari dovrebbero essere già riusciti a individuare una persona, ma manca la conferma. Ieri, invece, a Strettoia è stato rubato uno zainetto Eastpak rosso all’interno di una macchina subito dopo che il proprietario è sceso per recarsi alla gelateria “Arcobaleno“.

d.m.