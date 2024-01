Ladri nelle boutique a Forte dei Marmi, due colpi nella notte

Forte dei Marmi (Lucca), 17 gennaio 2024 – Furti intorno alle 2 della notte scorsa nella strade del lusso a Forte dei Marmi ai negozi di Louis Vuitton e Dior. Secondo un primo frammentario inventario, in attesa della denuncia da parte dei direttori responsabili dei negozi, sarebbero state asportate circa 20-25 borse, ma il danno è in fase di quantificazione. I carabinieri della stazione di Forte dei Marmi e del nucleo investigativo di Viareggio stanno acquisendo dalle telecamere della zona le immagini per risalire alla via di accesso usata dai malviventi.