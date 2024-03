Francesco Ticci: iniziative nel suo compleanno

Una giornata speciale, sabato prossimo, dedicata al 28esimo compleanno di Francesco Ticci. Alle 10.30 a Villa Bertelli la premiazione del concorso “Un’emozione per Francesco”, organizzata dall’associazione o.s.d. Francesco Ticci col patrocinio del Comune, indirizzato ai bambini della scuola dell’infanzia dell’istituto Canossa e della primaria dell’istituto comprensivo Guidi. I partecipanti riuniti a gruppi per una didattica cooperativa, attraverso elaborati scritti (racconto, poesia, disegni, pitture, ecc..) hanno rappresentato l’emozione di un bambino nell’affrontare le difficoltà della dislessia. Il concorso è all’interno del progetto “Educare all’affettività: a scuola di emozioni, stati d’animo e sentimenti” coordinato dalla psicologa Valentina Groppi, col supporto del Comune. La giuria formata da Fabio Genovesi scrittore, Michele Pellegrini sceneggiatore, Emanuele Giannelli scultore, Elisa Galleni assessore alla scuola del Comune, professoressa Elisa Bechelli per conto della dirigente scolastica Maria Rosaria Mencacci , ha esaminato gli elaborati. Le classi riceveranno un buono per materiale scolastico. La giornata si chiuderà alle 15 sul pontile con i volontari e i bambini del catechismo di don Piero, Caterina Ferri e Mario Badiali che prima del lancio dei palloncini in cielo, dedicheranno una canzone a Francesco.