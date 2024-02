Francesco riavrà la bici. C’è un benefattore

Il piccolo Francesco tornerà a pedalare fino a scuola. Un risultato eccezionale ottenuto grazie alla generosità di un fortemarmino che si è offerto – tramite l’amministrazione comunale – di ricomprare la bici rubata al bimbo di 9 anni che aveva dovuto forzatamente rinunciare alla partecipazione del progetto eco "Bike to school" con in palio buoni spesa in libri. Ma non è tutto visto che, dopo l’intervento del consigliere delegato allo sport Alberto Mattugini, la scuola Carducci ha permesso di poter ricoverare le biciclette nelle rastrelliere interne del cortile, senza costringere gli alunni a lasciarle in strada. Mamma Valentina Guglielmi è felicissima dopo aver visto la disperazione di suo figlio che quella bicicletta se l’era comprata a colpi di ’paghetta’ guadagnata con le faccende di casa.

"Mi ha contattato il consigliere delegato Mattugini – racconta – dicendomi che c’era un signore che aveva preso a cuore la vicenda e si era offerto di riprendere la bici a mio figlio. Inizialmente avevo detto di no perchè non mi pareva giusto farla ripagare ad altri. La mia principale richiesta che avevo formalmente inviato al Comune era infatti di avere la possibilità di poter mettere le bici all’interno del cortile della scuola, altrimenti il progetto rischiava di essere vanificato dai furti. Invece questo signore era già andato al negozio per prenotare la due ruote a Francesco. Si tratta di un fortemarmino e ho chiesto le generalità perchè voglio ringraziarlo privatamente". Entro fine settimana Francesco tornerà a inforcare la bici e sarà reinserito nel progetto di mobilità sostenibile, per concorrere all’acquisto dei libri di cui va pazzo.

Francesca Navari