Franca Pisani. La grande arte di una ‘ribelle’

PIETRASANTA

“Il Balcone del cielo“ è nella Piccola Atene, con la celebrazione delle donne e i 50 anni d’arte di Franca Pisani. Dopo anni nell’Oltrarno fiorentino l’artista si è trasferita e lavora in Versilia. L’ antologica, curata da Alberto Dambruos, è stata inagurata ieri nel complesso di Sant’Agostino, e finirà il 9 febbraio.

La mostra evidenzia un altro aspetto dell’azione dell’artista che si definisce "un’antica ribelle che ha operato ed è attiva nelle dinamiche della lotta per la condizione della donna nella società" e si rivela una celebrazione dell’universo femminile. "Ci siamo conosciuti in uno degli eventi culturali che ospitiamo in città - ricorda Stefano Giovannetti sindaco e assessore alla cultura. Parlando con Franca ho scoperto che avrebbe festeggiato i primi 50 anni di attività artistica e che non aveva mai esposto a Pietrasanta. Quale migliore occasione per allestire la prima mostra se non l’anniversario? È stata disponibile. Abbiamo visionato i lavori che spero anche i visitatori possano apprezzare raccolti nell’antologia frutto di un percorso artistico passato dai più grandi poli espositivi nazionali e internazionali". L’artista ha confezionato l’antologica a ritroso, partendo dalle opere pittoriche frutto degli ultimi stati d’animo, con il colore tornato a imporsi sul nero e dove si guarda al futuro con ottimismo per giungere alle testimonianze dei primi anni di attività artistica, lungo un “viaggio“ nel quale ha dimostrato sensibilità per il rispetto dei diritti delle donne. Non mancano novità, opere note, pezzi unici e la varietà di supporti materici e tecniche espressive che caratterizzano la sua arte.