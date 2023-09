Frana Castello, Pietrasanta: via al consolidamento strada e versante

La messa in sicurezza di Castello proseguirà con il consolidamento del versante e della strada. È quanto prevede il terzo lotto dei lavori (nella foto quelli precedenti) per un costo di 468mila euro su un totale di 1,4 milioni. A scandire l’iter è l’assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci, il quale risponde agli abitanti che chiedono l’asfaltatura visti gli attuali pericoli. "Il ripristino – dice – sarà effettuato a consolidamento finito, quando la viabilità non dovrà più sopportare il transito dei tir. Non possiamo fare il lavoro due volte, con doppia spesa per la comunità. Saranno asfaltati anche gli spazi per la sosta delle auto per renderli più fruibili, sicuri e ordinati". Poi una stoccata al capogruppo di “Insieme“ Lorenzo Borzonasca: "Ho una bella notizia per lui: il secondo lotto è stato chiuso un anno fa, a giorni scadrà la gara per il terzo e ci sono già i progetti per il quarto e il quinto. La mia porta è aperta, ma se non desidera parlare con me almeno lo faccia con gli uffici".