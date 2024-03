Forza Italia scalda i motori: "Siamo il rinnovamento". Bergamini motiva gli eletti

VIAREGGIO

"Siamo il vero partito nuovo dello scenario politico italiano. Forza Italia sta completando la propria riorganizzazione territoriale e sta diventando una piattaforma aperta, non ideologica, che si rivolge al suo storico elettorato, ma anche ai tanti cittadini sfiduciati dalla politica, in quel vasto spazio che va dalla Schlein alla Meloni". Lo ha detto l’onorevole e vice coordinatrice nazionale di Forza Italia Deborah Bergamini durante il suo intervento a Viareggio nel corso degli Stati Generali di Forza Italia per la provincia di Lucca, di fatto un coordinamento provinciale del partito allargato ai coordinatori comunali e agli eletti della Provincia di Lucca. Assieme a lei, oltre agli amministratori di Forza Italia chiamati a raccolta, c’erano anche il segretario provinciale del partito, Carlo Bigongiari, il consigliere regionale azzurro in Toscana Marco Stella e il candidato alle europee e sindaco di Pontremoli Jacopo Ferri.

"Tra poche settimane – ha spiegato Bergamini – 450 milioni di europei saranno chiamati alle urne. Una tornata elettorale quanto mai importante, visto il contesto di geopolitica che stiamo vivendo, con continui attacchi all’occidente e ai suoi valori. Anche in Europa c’è bisogno di una forza moderata che sia garanzia di diritti civili e tutela delle regole internazionali, che difenda e preservi la libertà".

In questo contesto Forza Italia è il vero partito nuovo. "Dopo la scomparsa del nostro presidente – ha chiosato Bergamini – gli italiani stanno apprezzando l’operato di Antonio Tajani, una personalità di grande rilievo, con una vasta esperienza politica in Europa. E il partito si sta riorganizzando anche in vista delle elezioni europee e regionali: Forza Italia intende rafforzare la propria presenza sul territorio toscano e contribuire al successo azzurro alle Europee. Ci aspettiamo un risultato a doppia cifra. Quindi, pancia a terra e lavorare, perché anche la Toscana vuole fare la sua parte".

L’incontro di sabato, ospitato al Marco Polo Sport Center, è servito anche a rinsaldare i rapporti tra le varie anime del partito. "Un’occasione – ha detto il segretario provinciale, Carlo Bigongiari – per far conoscere a tutti la nuova giunta esecutiva di Forza Italia, che funge da guida e da supporto sul territorio. Continueremo a fare questi incontri da una parte per far sentire la vicinanza del partito a chi amministra, dall’altra per raccogliere istanze e problematiche del territorio".