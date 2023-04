Forte Gli ambientalisti criticano le potature

Le associazioni ambientaliste si uniscono alle proteste degli abitanti di via Versilia per le drastiche potature degli alberi. "Con la partecipazione tanti errori si potevano evitare, e al Forte ancora manca un Piano del verde" reclamano. "Era necessario – sottolineano – il coinvolgimento di cittadini e associazioni che si occupano di tutela ambientale, come previsto dalle “Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile” redatto dal comitato per lo sviluppo del verde pubblico del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Cosa già lamentata dalle associazioni anche per altri interventi come la realizzazione dell’area umida di via Padre Ignazio di Carrara, dove abbiamo segnalato la messa a dimora di essenze esotiche che il Comune ha dovuto poi rimuovere per non arrecare danno alla vicina area protetta del Lago di Porta. Una vera partecipazione è dunque preziosa e le associazioni tornano a chiedere che sia svolta per tutti gli interventi sul verde e in particolare per i progetti di piantumazione dell’area dell’ex luna park".