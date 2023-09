"Forte dei Marmi: Più Alberi in Via Trento, Sostituiti quelli Pericolosi"

Via le piante pericolose dal territorio cittadino, che verranno sostituite e aumentate di numero. L’amministrazione comunale ha approvato l’abbattimento di alcuni alberi rischiosi per l’incolumità di persone e cose in via Trento, lungo la piazza Ugazzi attualmente in rifacimento. La sofferta decisione è stata presa a seguito della valutazione trasmessa dal professor Cinelli dell’Università di Pisa, che ha decretato la criticità della situazione e la conseguente rimozione di cinque tigli pericolanti. Il servizio lavori pubblicimanutenzione provvederà all’opera di abbattimento e l’amministrazione ha già provveduto ad approvare la loro sostituzione con esemplari della stessa specie o di specie autoctone e, addirittura, ad aumentarne il numero, dato che ne verranno piantumate sette nuove ad alto fusto e cinque a fusto medio, che andranno a ombreggiare il nuovo parcheggio della piazza, finora privo di verde.