Forte dei Marmi inaugura spazio coworking gratuito per giovani con Progetto Polis

Forte dei Marmi tra i primi Comuni in Italia a garantire uno spazio di coworking per i giovani. Alla presenza del sindaco Bruno Murzi, del presidente del consiglio comunale Michele Pellegrini e di Valentina Pastacaldi referente per Poste Italiane, è stato presentato il Progetto Polis – Spazi per l’Italia e il nuovo spazio di coworking che l’amministrazione comunale metterà a disposizione gratuitamente per un anno ai giovani. Le porte di via Idone di Poste Italiane apriranno ufficialmente oggi e, grazie alla convenzione con il Comune, ci sarà la possibilità per persone tra i 18 ei 35 anni di accedere non solo agli spazi di coworking locali, ma anche a quelli delle principali città italiane, a costi ridotti, usufruendo di uno sconto del 30%, lavorando in un contesto professionale moderno e interconnesso. La struttura di via Idone infatti, riqualificata grazie al progetto nazionale di Poste Italiane, dispone al piano terra di una zona caffè e break, una sala riunioni e un tavolo con sei postazioni. Al piano superiore presenta sei uffici privati, tutti disponibili per affitti flessibili a giovani professionisti, aziende e startup.

L’amministrazione comunale ha voluto fare di più: investire in prima persona per mettere a disposizione dei giovani uno spazio gratuito per il primo anno di attività, agevolando start up senza il peso dei costi iniziali. "Oltre ad aderire al progetto nazionale di coworking di Poste Italiane – annunciato hanno con soddisfazione il sindaco Murzi e Michele Pellegrini – abbiamo scelto di investire direttamente, affittando uno spazio, organizzato in quattro postazioni (espandibili a sei), da destinare gratuitamente per un anno ai giovani di Forte dei Marmi che vogliono intraprendere nuove attività imprenditoriali o aprire la partita iva per avviare start up. Con questa scelta, abbiamo voluto dare un segnale concreto del nostro impegno, sostenendo il talento e la creatività delle nuove generazioni, abbattendo gli ostacoli economici e offrendo loro un’opportunità unica. Non solo, gli spazi saranno messi anche a disposizione, previa verifica di disponibilità, anche alle associazioni o categorie economiche". L’utilizzo del coworking gratuito è subordinato a una prenotazione anticipata, da effettuare almeno tre giorni prima della data desiderata, contattando l’Informagiovani a [email protected] o al numero 0584 280316.

Fra.Na.