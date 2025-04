Forte dei Marmi: eventi contro la contraffazione con Indicam e polizia municipale

Forte dei Marmi si conferma ancora una volta un punto di riferimento nella lotta alla contraffazione. Due gli eventi che il comando di polizia municipale in collaborazione con Indicam ha organizzato. Il primo ieri mattina al mercato del Forte dove era presente un gazebo Anticontraffazione, per sensibilizzare cittadini e turisti sui rischi legati all’acquisto di prodotti contraffatti. All’iniziativa hanno preso parte gli assessori Massimo Lucchesi (polizia municipale e commercio) e Graziella Polacci (turismo), insieme agli agenti della polizia municipale, da sempre impegnati nel contrasto all’abusivismo e alla vendita illecita. Esposti sul banchetto numerosi prodotti sequestrati – borse, accessori, articoli contraffatti – per aiutare i consumatori a riconoscere i falsi e comprenderne i pericoli.

A dare ulteriore forza al messaggio anche Ip Hero, il supereroe creato da Indicam per parlare soprattutto ai più giovani, spiegando con un linguaggio semplice e immediato i rischi della contraffazione: materiali non sicuri, danni alla salute, sfruttamento del lavoro e perdita di valore per l’economia legale. Il secondo appuntamento in programma è la giornata di formazione prevista oggi a Villa Bertelli, dalle 9 alle 16.30, dal titolo "Tutela dei marchi e contrasto alla contraffazione". L’evento, rivolto alle polizie locali, autorità e operatori impegnati ogni giorno nella tutela della legalità e dei diritti di proprietà intellettuale, organizzato da Indicam con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi, vedrà la partecipazione di rappresentanti di alcuni dei brand più prestigiosi – Gucci, Prada, Valentino, Luxottica, Lvmh, Bottega Veneta, Renault – oltre a giuristi ed esperti del settore.