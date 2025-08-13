Forte dei Marmi, “colazioni alcoliche” in orario vietato: maxi multa per un locale

Forte dei Marmi (Lucca), 13 agosto 2025 – Dopo segnalazioni, proteste di residenti e albergatori (nonché vari esposti) la Polizia municipale di Forte dei Marmi ha sanzionato un locale di viale Morin per gravi violazioni in materia di somministrazione di bevande alcoliche. Negli esposti presentati da residenti e albergatori si lamentava la rumorosa presenza di clienti nelle prime ore del mattino, attirata da una pubblicizzata iniziativa di “colazioni” post-discoteca tra le 3 e le 6, che di fatto si traduceva in un servizio di alcolici in orario non consentito. L’afflusso di numerosi giovani stava generando schiamazzi e disturbando il riposo nella zona circostante. Per verificare la situazione, gli agenti hanno organizzato un servizio mirato in abiti civili. Giunti sul posto intorno alle 4 del mattino, hanno constatato che, anziché colazioni, il locale serviva alcolici, in violazione del divieto di vendita e somministrazione (anche per asporto) di bevande alcoliche tra le 3.00 e le 6.00. Il titolare è stato sanzionato con un verbale da 6.666,67 euro, che in caso di recidiva nel biennio potrebbe comportare anche la sospensione dell’attività per un periodo da 7 a 30 giorni. Contestate inoltre altre irregolarità: assenza della strumentazione per la verifica del tasso alcolemico a disposizione della clientela e mancata nomina di un preposto alla somministrazione in assenza del titolare. L’importo complessivo delle sanzioni supera gli 8mila euro. Sono in corso ulteriori accertamenti, anche con l’Ispettorato del Lavoro, sulla posizione del personale impiegato. Verrà inoltre proposto all’Ufficio Suolo Pubblico di valutare una riduzione dell’orario per il mantenimento di tavoli e sedie all’esterno, al fine di tutelare la quiete pubblica.

“Mi complimento con la nostra Polizia locale – commenta l’assessore delegato Massimo Lucchesi – per l’attenzione e la professionalità dimostrate. Interventi come questo confermano l’impegno dell’Amministrazione nel garantire sicurezza, rispetto delle regole e convivenza civile, soprattutto nelle zone più frequentate della città.”