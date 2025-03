"Necessaria una campagna di prevenzione sull’alcol tra i ragazzi"

Un’edizione di musica, colori, movimenti e colpi di scena, quella del Carnevale di Viareggio appena trascorsa. Ma anche un’edizione che ha visto episodi di violenza, dalle spaccate alle palizzate di legno che delimitavano le entrate e le uscite della sfilata, come testimoniato da 50news, a quelli di abuso di alcol da parte di minorenni, che in più di un caso li hanno visti presentarsi ai banconi dei bar e dei locali presentando documenti falsi, e provocando ingenti multe ai gestori delle attività commerciali.

"Gli episodi di violenza sono stati alimentati dall’abuso di alcol tra i giovanissimi – afferma Ciro Costagliola di Forza Italia –. Tra i fatti più gravi, il pestaggio di un 22enne di Pistoia, ridotto in gravi condizioni e ricoverato all’ospedale di Cisanello. L’aggressione evidenzia una problematica crescente: il consumo eccessivo di alcol tra minori. Via Barellai si è trasformata in un’area critica, con testimonianze di baby gang che seminano il panico. Oltre alla sicurezza, emerge la necessità di una campagna di sensibilizzazione sull’abuso di alcol tra i giovani. La Fondazione Carnevale potrebbe assumere un ruolo attivo nell’organizzazione di eventi informativi prima della prossima edizione, coinvolgendo scuole, famiglie e istituzioni per accendere l’interesse su questa problematica. Educare e prevenire è fondamentale per garantire che il Carnevale rimanga un’occasione di festa sicura per tutti".