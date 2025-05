"La pista è un bluff. Serve una strada"

Sulla via del Mare "La Lega ha sempre mantenuto una posizione chiara, coerente e trasparente: da anni chiediamo un asse carrabile, vero, funzionale, e collocato a sud dello stadio. Una soluzione concreta per decongestionare la Darsena, migliorare la viabilità della cittadina e dare finalmente risposte alla cantieristica e ai viareggini", a ribadirlo sono i consiglieri comunali Alessandro Santini e Alberto Pardini.

"L’amministrazione Del Ghingaro, invece, partita anch’essa dalla proposta del tracciato carrabile a sud dello stadio, che peraltro noi abbiamo votato e sostenuto fin dalla scorsa consiliatura, è finita per approvare uno stradello ciclo pedonale “riservato” al passaggio di yacht: un’opera praticamente dal medesimo impatto dell’asse carrabile, ma che non andrebbe a risolvere i problemi di mobilità urbana, inquinamento e sicurezza della Darsena".

"Una sorta di bluff" secondo i leghisti, che definiscono poi "imbarazzante" la posizione del Partito Democratico, a Viareggio come a Firenze: "Con le elezioni regionali e comunali all’orizzonte – dicono Santini e Pardini – scelgono l’ambiguità, strizzando l’occhio alla sinistra che non vuole l’asse a sud, ma senza escluderlo definitivamente, per esempio astenendosi in Consiglio comunale. Un atteggiamento opportunistico che danneggia la città e rallenta ogni processo decisionale serio".

Sul tema interviene anche il consigliere regionale, Massimiliano Baldini: "Il Sindaco di Viareggio, invece di inventarsi fantomatiche alleanze fra Lega e PD, dovrebbe spiegare alla città per quale motivo in quei giorni abbia dato una notizia purtroppo non vera. E cioè che il tratto finale della via del mare fosse già definitivamente approvato..."