Dopo le ultime frane. Lavori finiti in via Duccini. Collegamenti ripristinati

Dopo il maltempo di metà aprile, l’Amministrazione si è subito mossa per ripristinare le diverse criticità dovute a smottamenti ed eventi franosi lungo tutto il territorio, specialmente quello collinare. Tra questi interventi uno dei più impellenti e logisticamente importanti è stato quello in via Duccini a Camaiore, dove si è registrata uno smottamento lato strada che comprometteva l’incolumità pubblica. In pochi giorni la ditta incaricata ha provveduto alla messa in sicurezza della scarpata, che insiste anche su alcune vicine abitazioni, per un investimento complessivo da circa 40 mila euro.

“Ad ogni ondata di maltempo ci troviamo costretti a fare i conti con una situazione pesantissima: un territorio fragile, il nostro, che ogni volta fa registrare decine di smottamenti, che si portano dietro altrettanti disagi (a volte anche pericoli) per i cittadini – racconta l’Assessore ai Lavori Pubblici Graziano Dalle Luche -. Anche in questa occasione, però, non ci siamo fatti trovare impreparati: dopo l’immediata messa in sicurezza di tutte le situazioni registrate, siamo partiti con i ripristini veri e propri dei tratti più urgenti in cui potevamo intervenire rapidamente, proprio come questo in via Duccini”.

“Ovviamente – conclude l’Assessore – si tratta di episodi di movimentazione di terra, non di frane vere e proprie: in quel caso, servono progettazioni accurate e ben definite, che richiedono risorse e tempo. Fortunatamente non si sono registrati simili fenomeni”.