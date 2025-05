"C’è un’alternativa. E più funzionale"

"A questo punto sarebbe corretto aprire un sereno dibattito fra le istituzioni, e in città, per poter valutare concretamente le alternative al tracciato a Sud dello stadio". Dopo che anche il presidente della Regione Eugenio Giani, in sede di approvazione della variazione di bilancio in cui sono stati inseriti i 7 milioni necessari alla realizzazione del lotto “A“ dell’asse di penetrazione, ha rimandato il completamento dell’arteria ad ulteriori approfondimenti urbanisitici, il Comitato “No asse“ chiede che venga preso in considerazione un’alternativa. "E cioè il passaggio a Nord dello Stadio, utilizzano la viabilità esistente. Soluzione che – ribadiscono i “No Asse“ – consente di contemperare le reali necessità della nautica, i bisogni della viabilità ordinaria e la tutela ambientale. Valore in sé e baluardo per eventuali future espansioni urbanistiche". "Checché insista a dire il sindaco Giorgio Del Ghingaro – proseguono i “No Asse“ – non è affatto stabilito che l’unico tracciato possibile per la via del Mare sia quello a Sud". E "Vale la pena di ricordare – concludono – che mentre si parla di asse di penetrazione ciò che viene proposto dall’amministrazione è una pista ad esclusivo uso di una parte della nautica che non risolverebbe in nessun modo i problemi di traffico lamentati dai residenti della Darsena. Non togliendo né auto, né camion, né bus da via Coppino, via Savi e via Virgilio".