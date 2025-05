"Dalla Regione scelta equilibrata"

Il Partito Democratico di Viareggio ha accolto "con soddisfazione" l’annuncio del presidente della Regione Eugenio Giani relativo al finanziamento del secondo lotto (di collegamento tra la via Pisano e la via Indipendenza) dell’asse di penetrazione: "Infrastruttura strategica per la mobilità cittadina e lo sviluppo ordinato del territorio". "Mentre il sindaco di Viareggio ha tentennato per due legislature non procedendo sul secondo lotto, facendo infine approvare dal consiglio comunale una semplice pista sterrata per il tratto finale – intervengono i Dem –; la Regione si dimostra pronta e attenta alle esigenze del territorio, finanziando quello che al momento è davvero sensato finanziare".

"Particolarmente apprezzabile – secondo il Pd – è l’approccio dell’ente regionale, che ha scelto di procedere con gradualità, rinviando ogni decisione sul tratto che attraverserebbe la pineta ad ulteriori valutazioni tecniche e ambientali". Un segnale che, secondo i democratici, dimostrerebbe "attenzione e rispetto verso un’area di grande valore paesaggistico e naturale. La Regione dimostra così di voler conciliare le esigenze infrastrutturali con la tutela del patrimonio ambientale, evitando soluzioni affrettate o potenzialmente impattanti, e privilegiando un percorso fondato sulla condivisione e l’equilibrio".

Dunque il Pd appoggia "le decisioni del Presidente Giani e della sua giunta, ringraziandoli – conclude – per l’impegno e la sensibilità dimostrati ancora nei confronti della nostra città. Continueremo a lavorare, in sinergia con cittadini e istituzioni, per uno sviluppo sostenibile e rispettoso dell’identità del nostro territorio".