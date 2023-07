Forte dei Marmi, Brunello Cucinelli ha svelato la nuova boutique: inaugurazione e cena

Forte dei Marmi, 9 luglio 2023 – Due lunghe tavole sulla spiaggia del Gilda, ognuna con 100 ospiti seduti intorno a tovaglie candide e un décor di piante italianissime come olivo, menta, rosmarino, verbena, timo.

Duecento tra amici e clienti che hanno festeggiato l’apertura della nuova boutique Brunello Cucinelli a Forte dei Marmi in via Carducci 3, una delle vie più importanti dal punto di vista storico, dove già dai primi anni del ‘900 erano soliti incontrarsi letterati, poeti, pittori e scultori che amavano trascorrere la bella stagione in Versilia.

Tutto è accaduto ieri sera, sabato 8 luglio, prima col cocktail davanti al negozio e poi con la cena di gala seguita dalla bella musica dei Portofino che hanno ridato vita ai più bei pezzi della canzone

.

Tutto all’insegna di quel made in Italy di cui Brunello Cucinelli è uno dei campioni indiscussi, personaggio internazionale della moda e del lifestile, impreditore visionario e “filosofo” per le sue passioni culturali e umanista convinto per il suo impegno per il benessere dell’umanità e della natura.

Brunello Cucinelli in via Carducci ha accolto gli ospiti uno ad uno sulla porta della nuova e bella boutique, come nel suo stile educato e generoso, salutando e ricevendo un mare di complimenti per come è stato eseguito il restyling che tiene fede a quei canoni estetici che sono suoi e del suo brand, tutti particolari che ricordano lo splendore e la quiete del borgo medievale di Solomeo, alle porte di Perugia, dove ha sede l’azienda e che lui ha restaurato in modo

perfetto.Con l’imprenditore re del cashmere la moglie Federica Cucinelli, che gli è sempre stata a fianco in tanti anni di lavoro, e la figlia Camilla col marito Riccardo Stefanelli.

Prima tutti ad ammirare le belle collezioni da uomo e da donna poi tutti al Gilda per una cena leggera ed elegante preceduta da un ghiotto aperitivo, e calici in alto con brindisi di Ruinart.

“Sono felice di essere qui e di aver aperto la mia boutique che sarà a conduzione diretta in questa strada tanto centrale ed importante di Forte dei Marmi”, dice Brunello Cucinelli che ha salutato anche Flavio Briatore che non è voluto mancare per un augurio di successo.

La ristruttazione è durata alcuni mesi e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Così là dove fino a un anno fa c’era “Principe” di Andrea Doni, imprenditore fiorentino anche lui presente alla festa di ieri, ora ci sono le quattro vetrine a filo facciata con infissi in ferro brunito, che restituiscono un ordine e un ritmo armonioso con i fabbricati adiacenti.

Il rivestimento in pietra naturale di travertino romano con una tonalità grigio/beige e le tende combinano l’atmosfera marittima tipica della città con il gusto distintivo Brunello Cucinelli.

La boutique si sviluppa in quattro locali tutti collegati tra di loro, che permettono di disporre una serie di ambienti dedicati a tutte le linee della collezione e di offrire spazi riservati, caratterizzati da arredamenti e finiture armoniose, per un’esperienza accogliente e di familiare serenità, favorita dal rigore e dalla simmetria che invitano ad un percorso sensoriale attraverso le creazioni e la filosofia del brand.

In tutti i locali sono presenti richiami al mondo di Solomeo ma in armonia con il gusto locale che vede superfici calde e materiali naturali, fondersi con il mondo marinaio delle reti da pesca e le cabine da spiaggia Secondo la medesima ispirazione, pezzi unici di mobilio completano l’arredamento con note di pregio in continuità con lo stile di Forte dei Marmi.

La sensazione di serenità domestica, caratteristica dell’ospitalità del brand di Solomeo, è completata da tutte le tappezzerie rese più fresche tramite la presenza di pregiati lini, che donano all’ambiente un ulteriore cenno di stagionalità.