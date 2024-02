Forte Davsar nominata ambascatrice culturale

Ha lasciato Milano otto anni fa per trasferirsi a Forte dei Marmi ed è pronta ora ad impegnarsi ancora di più per la terra che l’ha accolta come una figlia e che elogia ogni giorno nel suo blog personale. Parliamo di Elena Davsar, nominata nello staff del sindaco Bruno Murzi come collaboratore volontario esterno dell’ente nel ruolo di ambasciatrice culturale.

Laureata in diritto internazionale ed executive coach per multinazionali tra cui Microsoft, Aston Martin e Philippe Morris, è specializzata in leadership e gestione interculturale e per tanti anni è stata membro dell’Association of european business, Swedish-Russian business club e ha collaborato con le camere di commercio di Milano e della Brianza, la Camera di commercio italo-russa e la Camera di commercio del Sud-est asiatico. Davsar ha in programma di intraprendere un viaggio che toccherà 37 Paesi del mondo dove promuoverà il territorio fortemarmino in importanti festival, conferenze e fiere internazionali. "Un progetto – dice Murzi – per incrementare la visibilità globale, favorire scambi culturali, creare una rete di collaborazioni e partnership internazionali con realtà culturali, educative e commerciali, per posizionare Forte dei Marmi sia come luogo di bellezza e ricchezza culturale sia come modello di dialogo e e

cooperazione".