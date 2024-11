Fondi per la Protezione civile. La sede verrà potenziata

Potenziamento in vista per la Protezione civile comunale. Grazie all’arrivo di un finanziamento della Regione di 40.500 euro sarà infatti possibile mettere mano alla sede del Centro operatico comunale (Coc) di piazza Matteotti, nel seminterrato del vecchio municipio (nella foto) per migliorare la rete radio e le attrezzature informatiche, passaggio fondamentale in vista dell’eventuale gestione di gravi emergenze. Il Comune aveva partecipato lo scorso luglio al bando della Regione finalizzato al rafforzamento strutturale delle sale operative, per un totale di 109 domande. Di queste solo 12, compresa quella di Pietrasanta, sono state ammesse a finanziamento.

"Durante qualsiasi tipo di emergenza – ricorda l’assessore alla protezione civile Tatiana Gliori – le decisioni devono essere prese con estrema rapidità valutando un numero incredibile di elementi e informazioni. Più abbiamo strumenti efficienti per raccoglierle e analizzarle, più possiamo lavorare bene per la sicurezza dell’intera comunità: queste risorse, ottenute grazie al lavoro puntuale e sinergico dei nostri uffici, che ringrazio anche personalmente, ci faranno fare altri passi avanti in questa direzione". Con i fondi regionali, integrati da somme del Comune, verranno acquistati apparati radio e ricetrasmittenti per migliorare ricezione e trasmissione delle comunicazioni.