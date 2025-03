Fondazione Pucciniana: Debiti Saldati e Nuovo Cartellone per il Festival

Caso risolto. Il Pucciniano ha onorato tutte le pendenze e pagato gli onorari agli artisti che avevano animato il Festival della scorsa estate. Bonifici fatti entro la scadenza del mese, così come avevano assicurato sia il sindaco Giorgio Del Ghingaro in Consiglio comunale, sia il presidente della Fondazione Pucciniana, Fabrizio Miracolo che sottolinea come i debiti appena saldati "siano figli della precedente amministrazione. Ora guardiamo al futuro e lavoriamo esclusivamente per allestire un cartellone all’altezza del nome di Puccini e della tradizione lirica del teatro in riva al lago".

Lo stesso presidente Fabrizio Miracolo ha voluto informare il direttore generale del dipartimento per le attività culturali, Antonio Parente e per conoscenza anche Assolirica – che aveva sollevato la questione – con una lettera in cui spiega i motivi del ritardo: "In data odierna – scrive Miracolo – tutti gli artisti sono stati regolarmente pagati. Il ritardo nei pagamenti è stato determinato da una serie di fattori, tra cui la necessità di sostenere anticipazioni per lavori di ristrutturazione di intere aree comprensive di immobili, interventi fondamentali per il futuro della Fondazione e per garantire un ambiente sempre più adeguato alle esigenze artistiche e produttive. A ciò si è aggiunto il ritardo nella ricezione di alcuni contributi previsti che ha inevitabilmente inciso sulla gestione della liquidità".

Il presidente Miracolo aggiunge che nonostante queste difficoltà il lavoro della Fondazione procede con grande impegno e determinazione "nella consapevolezza della responsabilità che abbiamo – dice – nel preservare e promuovere il patrimonio musicale e culturale legato a Giacomo Puccini. Il nostro impegno è testimoniato anche dalla programmazione del Festival 2025, che si aprirà con una straordinaria produzione di Tosca con interpreti di primissimo piano come Roberto Alagna, Luca Salsi ed Eleonora Buratto". All’enco grandi firme si è ora aggiunto anche Michael Fabiano, uno dei tenori più acclamati della scena lirica internazionale.

"Stiamo portando avanti un progetto – conclude – di alto valore artistico con un cartellone che vedrà protagonisti interpreti straordinari e produzioni di grande respiro internazionale, confermando il ruolo del Festival Pucciniano come uno dei principali appuntamenti che abbiamo sulla scena lirica mondiale".